V prometni nesreči v Turčiji več smrtnih žrtev

Istanbul, 20. avgusta - V prometni nesreči, v kateri sta bila udeležena avtobus in reševalno vozilo, je na jugovzhodu Turčije umrlo 16 ljudi, 21 pa jih je bilo ranjenih, so poročali lokalni mediji. Umrli naj bi tudi trije gasilci, dva reševalca in dva novinarja, poroča francoska tiskovna agencija AFP.