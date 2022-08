Pahor: Za sprejemanje dogovorov in politike uporabljajmo zdravo kmečko pamet

Gornja Radgona, 20. avgusta - V Gornji Radgoni so danes odprli 60. kmetijsko-živilski sejem Agra. Slavnostni govornik, predsednik Borut Pahor, je dejal, naj ob trenutno občutljivih temah, povezanih s kmetijstvom, tako pri stroki kot pri kmetih velja zdrava kmečka pamet. To naj bo orientacija za sprejemanje dogovorov in politike, pa tudi v našem vsakdanjem življenju, je menil.