Kijev/Istanbul, 20. avgusta - Ukrajinske vode sta danes zapustili še dve ladji z žitom, je po poročanju britanskega BBC sporočilo turško obrambno ministrstvo. Ladji Zumrut Ana in MV Ocean S sta natovorjeni s 6300 tonami sončničnega olja in 25.000 tonami pšenice, so še dodali.