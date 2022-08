Rok Šmit sedmi v svoji polfinalni skupini na EP v Münchnu

München, 20. avgusta - Slovenski kajakaš na mirnih vodah Rok Šmit je na evropskem prvenstvu v Münchnu v svoji polfinalni skupini osvojil sedmo mesto na 200 metrov in se ni prebil v nedeljski finale. V njem so se iz Šmitove skupine danes prebili Nemec Jonas Draeger, Italijan Giacomo Cinti in Španec Ivan Fernandez.