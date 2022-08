Na Ljubljanski grad po odmerek smeha

Ljubljana, 21. avgusta - Na Ljubljanskem gradu se danes začenja 15. festival stand up komedije Panč, ki tokrat združuje 31 nastopajočih iz Evrope, Azije in Afrike. Do 25. avgusta se bodo predstavljala vsem znana in tudi sveža imena. Vodja festivala Andrej Težak - Tešky obljublja pester in žanrsko raznolik program.