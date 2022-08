Wall Street v trgovalnem tednu s padci tečajev

New York, 20. avgusta - Vsi trije najpomembnejši indeksi na Wall Streetu so se v minulem trgovalnem tednu znižali, s čimer je indeks S&P 500 končal štiritedenski niz rasti. Trgovalni teden v New Yorku so zaznamovali podatki o prodaji na drobno in gradnji stanovanj v ZDA ter objava zapisnika ameriške centralne banke Federal Reserve.