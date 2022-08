Vreme: Pretežno jasno

Ljubljana, 20. avgusta - Danes bo sprva pretežno jasno, predvsem na severovzhodu lahko nastane kakšna ploha. Popoldne bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami. Pihal bo severni do severovzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28, na Primorskem do 30 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.