Newyorške borze končale v rdečem

New York, 19. avgusta - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v rdečem. Delniški trgi tako v ZDA kot po svetu danes večinoma beležijo izgube, saj so se vlagatelji osredotočili na napovedi centralnih bank glede višanja obrestnih mer v boju z izjemno visoko inflacijo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.