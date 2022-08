Ljubljana, 19. avgusta - Nogometaši Nafte so za uvod 4. kroga 2. slovenske nogometne lige doma premagali Ilirijo 1911 s 3:0 in zdaj samujejo na vrhu drugoligaške druščine. V Kranju sta se moštvi domačega Triglava in Krškega razšli z neodločenim izidom 2:2.