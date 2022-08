SBC za dodatne ukrepe za pomoč gospodarstvu pri blažitvi energetske draginje

Ljubljana, 19. avgusta - Klub slovenskih podjetnikov pozdravlja in podpira ukrepe, ki jih je vlada sprejela za pomoč gospodarstvu pri blažitvi energetske draginje, a izpostavlja, da bodo nujno potrebni še drugi. Po njihovem mnenju je med drugim potreben tehten premislek o izstopu iz energetske unije in borznega sistema nakupa in prodaje električne energije.