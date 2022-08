Črna na Koroškem vabi z novo ferato

Črna na Koroškem, 20. avgusta - V Črni na Koroškem bodo danes odprli novo zavarovano plezalno pot oz. ferato, ki bo plezalce iz Črne vodila vse do začetne točke za adrenalinske spuste Olimpline. To je že druga takšna pridobitev v občini v zadnjem letu in tudi na novi ferati si v Črni obetajo dober obisk. Obisk lani odprtih dveh ferat v Mučevem namreč presega vsa pričakovanja.