Ročnik in nekdanja vodilna v Probanki obsojeni na eno leto in osem mesecev zapora

Maribor, 19. avgusta - Mariborsko okrožno sodišče je danes velenjskega poslovneža Tomaža Ročnika in nekdanja vodilna v Probanki Milano Lah in Petra Lobnika spoznalo za krive spornega poslovanja z delnicami Nove KBM, s čimer naj bi želeli konec leta 2008 izboljšati finančno sliko banke. Vsem trem je izreklo eno leto in osem mesecev zapora. Sodba še ni pravnomočna.