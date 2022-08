ZN zahtevajo takojšnjo osvoboditev savdske aktivistke

Ženeva, 19. avgusta - Združeni narodi so danes zahtevali takojšnjo in brezpogojno izpustitev savdske doktorske študentke in aktivistke Salme al Šehab, ki so jo v Savdski Arabiji obsodili na 34 let zapora zaradi kritičnih tvitov do vlade. Izrazili so zgroženost nad obsodbo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.