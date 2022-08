Vreme: Delno se bo razjasnilo

V soboto bo sprva sončno, več oblačnosti bo v vzhodnih krajih. Popoldne bodo nastale posamezne plohe ali nevihte. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28, na Primorskem do 30 stopinj Celzija.

Obeti: V nedeljo in ponedeljek bo na zahodu večinoma sončno, več oblačnosti bo v vzhodnih krajih, kjer bodo občasno krajevne padavine. Pihal bo severni veter.

Vremenska slika: Nad Jadranom in severozahodnim Balkanom je plitvo območje nizkega zračnega tlaka, nevihtna fronta se pomika proti vzhodu. Od juga k nam doteka postopno bolj suh in malo hladnejši zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno, pojavljale se bodo plohe in nevihte, manj jih bo v krajih severno in vzhodno od nas. Popoldne se bo v sosednjih pokrajinah Italije in v severnem Jadranu delno zjasnilo. V soboto bo na Hrvaškem spremenljivo do pretežno oblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe. Drugod bo večinoma sončno, popoldne bodo nastale posamezne plohe ali nevihte, manj verjetne bodo v sosednjih krajih Italije ter ob Jadranu.