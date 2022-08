Delnice Save Re in Zavarovalnice Triglav po objavi poslovnih poročil s padci

Ljubljana, 19. avgusta - Indeks SBI TOP je današnje trgovanje končal z 0,24-odstotno rastjo oz. pri 1171,29 točke. Navzgor so mu pomagale delnice Luke Koper, NLB in Petrola. Na drugi strani so delnice Zavarovalnice Triglav in Save Re, ki sta ta teden objavili četrtletne poslovne rezultate, danes zdrsnile za 0,51 oz. 0,42 odstotka, ob njih so šle navzdol še Krkine delnice.