Dodatna ležišča v Študentskih domovih Univerze v Mariboru

Maribor, 19. avgusta - Minister za izobraževanje, znanost in šport Igor Papič in rektor Univerze v Mariboru Zdravko Kačič sta podpisala pogodbo o pripojitvi Dijaškega doma Maribor k Univerzi v Mariboru. S to pripojitvijo bodo mariborski študentski domovi pridobili dodatnih 232 ležišč, je zapisano na spletni strani ministrstva.