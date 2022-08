Na Virtuoso Travel Week STO z več kot 120 sestanki

Las Vegas, 21. avgusta - Slovenska turistična organizacija (STO) je ta teden Slovenijo predstavljala na osrednjem dogodku za butični in luksuzni turizem Virtuoso Travel Week v Las Vegasu. Izvedla je več kot 120 sestankov s turističnimi agenti oz. svetovalci in 36 predstavitev Slovenije, so ta teden sporočili iz STO.