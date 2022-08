V Rostocku se spominjajo najhujših izgredov proti tujcem pred 30 leti

Rostock, 21. avgusta - V Rostocku se bodo prihodnji teden z vrsto dogodkov spomnili najhujših izgredov proti tujcem v povojni Nemčiji, ki so pred 30 leti pretresli to severnonemško mesto. Med 22. in 26. avgustom 1992 je več sto skrajnežev ob spodbujanju množice oblegalo dom za priseljence. K zaostrovanju je pripomogla tudi premajhna odzivnost policije in odgovornih.