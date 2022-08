Klakočar Zupančičeva bi z Inštitutom 8. marec med drugim sodelovala pri vprašanjih diskriminacije in enakosti spolov

Ljubljana, 19. avgusta - Predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič je po srečanju z direktorico Inštituta 8. marec Niko Kovač dejala, da podpira in spoštuje delo nevladnikov. V delo DZ bi jih vključila v sklopu dveh humanitarnih konferenc na temo otrok in živali, ob tem pa z njimi vzpostavila še dialog glede enakosti spolov in odprave diskriminacije.