V Alžiriji uspešno omejili gozdne požare

Alžir, 19. avgusta - Alžirske oblasti so danes sporočile, da so uspele zajeziti vse gozdne požare, ki so divjali na severovzhodu države. V 14 okrožjih v bližini meje s Tunizijo je sicer divjalo kar 39 požarov, ki so terjali najmanj 38 smrtnih žrtev, še 200 ljudi pa naj bi utrpelo opekline ali imelo težave z dihanjem zaradi dima.