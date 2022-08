Nadaljuje se odstranjevanje posledic četrtkovega neurja

Kranj/Škofja Loka, 19. avgusta - Gasilci in komunalne službe danes po državi nadaljujejo z odstranjevanjem posledic četrtkovega neurja. V Kranju je ponoči še enkrat začelo močno pihati in deževati, tako da je ponovno odkrilo tudi nekatere začasno pokrite strehe. Zaradi neurja je bilo v četrtek v Ljubljani in na Gorenjskem nekaj ljudi tudi poškodovanih.