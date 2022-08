Skandinavski SAS bo odpovedal 1600 letov

Koebenhavn, 19. avgusta - Skandinavski letalski prevoznik SAS bo po obsežni stavki pilotov odpovedal skoraj 1600 letov po vsej Evropi, je za nemško tiskovno agencijo dpa potrdil tiskovni predstavnik družbe. Številni piloti so se po dvotedenski stavki namreč odpravili na dopust. Prizadete potnike so o odpovedih že obvestili in premestili na druge lete, je pojasnil.