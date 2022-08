Prometna napoved do 22. 8.

Ljubljana, 19. avgusta - Do konca tedna se pričakuje upočasnjen promet proti mestnim središčem in na obvoznicah, konec tega tedna pa močno povečan promet od Avstrije proti Hrvaški ter zastoje pred predorom Karavanke in Šentilj proti Avstriji, so sporočili iz Prometno-informacijskega centra za državne ceste.

Če bodo daljši zastoji, je možnost tudi zapiranja predorov Šentvid in Karavanke. Do konca tedna bodo bolj obremenjene tudi ceste v okoliški krajih omenjenih odsekov.

V nedeljo je konec počitnic v delu Švice in Nizozemske, zato bo tudi visoka gostota prometa od Hrvaške proti Avstriji predvsem v soboto popoldne oz. postopoma vse do ponedeljka. Pričakovati je tudi bolj polna počivališča ter čakalne dobe na bencinskih servisih in mejnih prehodih.

Voznike pozivajo, da so strpni, spremljajo prometne informacije in da potujejo po manj obremenjenih poteh.

Sicer pa so zaradi večje količine padavin in vode na vozišču vozne lastnosti slabše in zavorne poti daljše. Nestanovitno vreme se nadaljuje, zato pozivajo vse udeležence v prometu k previdnosti, med njimi tudi pešce, kolesarje, uporabnike skirojev, motoriste in ostale.

Na ljubljanski obvoznici med Zadobrovo in Tomačevim potekajo dela v več fazah. Na štajerski avtocesti na odseku Pesnica - Dragučova promet v obe smeri poteka po dveh zoženih pasovih.

Na primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem proti Kopru bo v nedeljo med 14. in 21. uro promet potekal po voznem in prehitevalnem pasu, hitrost bo omejena na 80 kilometrov na uro.

Cesta Velenje - Slovenj Gradec bo od sobote od 6. ure do nedelje do 20. ure zaprta med Gornjim Doličem in Pako pri Velenju. Obvoz za osebna vozila, avtobuse in tovorna vozila do 7,5 tone bo na relaciji Velenje - Črnova - Vojnik - Stranice - Vitanje - Gornji Dolič in obratno. Obvoz za tovorna vozila nad 7,5 tone pa na relaciji Velenje - Žalec - Maribor - Radlje ob Dravi - Dravograd - Slovenj Gradec - Mislinja in obratno.

Cesta Kamnik - Mengeš bo pri odcepu za Šmarco zaprta predvidoma do torka do 21. ure. Obvoz preko mengeške obvoznice in na relaciji Domžale - Duplica.

Cesta Podsreda - Brestanica bo pri Podsredi zaprta do sobote. Obvoz je na relaciji Podsreda - Bistrica ob Sotli - Bizeljsko - Brežice - Krško - Brestanica in obratno.

V Ormožu bo do sobote zaprta Opekarniška cesta. Obvoz za osebna vozila je preko naselja Pušenci, za tovorna pa preko Ormoža.

V Lescah bo Alpska cesta, med Ljubljansko cesto in Cesto na Lipce (med železniškim prehodom in križiščem), popolnoma zaprta do ponedeljka.