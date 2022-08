Kolumbija za ustanovitev mednarodnega sklada za zaščito amazonskega pragozda

Bogota, 19. avgusta - Kolumbijski predsednik Gustavo Petro bo bogate države in multinacionalke pozval, naj plačajo kmetom za zaščito amazonskega pragozda in obnovo območij, kjer so izkrčili gozdove. Da bi napredovali v boju proti podnebnim spremembam, je Petro v četrtek predlagal ustanovitev mednarodnega sklada z okoli 500 milijoni dolarjev letno, ki bi deloval 20 let.