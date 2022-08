Ljubljana, 19. avgusta - Izjava za javnost in fototermin po srečanju predsednice DZ Urške Klakočar Zupančič z direktorico Inštituta 8. marec Niko Kovač bo danes ob 11.40, in ne ob 12. uri, kot je bilo sprva napovedano, v preddverju velike dvorane DZ na Šubičeva 4, so sporočili iz DZ.