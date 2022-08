Sejem Agra stalnica sredi spreminjajočih se in vse zahtevnejših okoliščin kmetijske pridelave

pripravila Vesna Pušnik Brezovnik

Gornja Radgona, 19. avgusta - V času, ko se kmetijstvo sooča z vse zahtevnejšimi in spreminjajočimi se okoliščinami kmetijske pridelave, povezanimi z ujmami, višanjem stroškov, pritiski na cene hrane in zahtevami potrošnikov, je mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra že 60 let konec avgusta stalnica v tem delu Evrope. Tudi letos prinaša vsebinsko razvejan program.