Drugi prijavni rok za vpis na višje šole in fakultete

Ljubljana/Maribor/Koper/Nova Gorica, 19. avgusta - Na višjih šolah in fakultetah se danes začenja drugi prijavni rok za vpis v dodiplomske in enovite magistrske programe, ki bo potekal do 23. avgusta. Kandidati bodo obvestilo o tem, ali so bili sprejeti, dobili do 21. septembra. Vpis sprejetih v drugem roku pa bo od 22. do 30. septembra. Prosta mesta drugega roka so objavljena na portalu eVŠ.