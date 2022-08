Čez vikend bo zaprta glavna prometnica med Velenjem in Koroško skozi Hudo luknjo

Velenje/Mislinja, 19. avgusta - Zaradi montaže dveh jeklenih konstrukcij, ki bosta služili kot nadvoza za kolesarje na nastajajoči kolesarski povezavi skozi Hudo luknjo, bo glavna cesta Gornji Dolič-Velenje čez vikend zaprta za ves promet. Glavno prometnico med Velenjem in Koroško bodo zaprli v soboto ob 6. uri, zaprta pa bo do nedelje zvečer, in sicer do 20. ure.