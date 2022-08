Močna neurja so v osrednji in južni Evropi terjala 12 smrtnih žrtev

Pariz/Rim/Dunaj, 19. avgusta - Večji del srednje in južne Evrope so v četrtek zajela močna neurja, pri čemer je umrlo najmanj 12 ljudi, med njimi tudi trije otroci. Za večino žrtev so bila usodna drevesa, ki so jih zrušili močni sunki vetrov. O smrtnih žrtvah so poročali iz Italije, Avstrije in francoskega sredozemskega otoka Korzika, poročajo tuje tiskovne agencije.