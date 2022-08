Mediji: Casemiro iz Reala k Manchester Unitedu

Manchester, 19. avgusta - Brazilec Casemiro se iz Real Madrida seli k Manchester Unitedu, poroča nemška tiskovna agencija dpa, ki se sklicuje na španske in britanske medije. Tridesetletni nogometaš naj bi z Manchestrom podpisal pogodbo do leta 2026 in opcijo, ki omogoča, da se ta podaljša še za eno leto.