Vreme: Spremenljivo oblačno

Ljubljana, 19. avgusta - Danes bo spremenljivo oblačno, poplavljale se bodo plohe in nevihte. Na zahodu se bo počasi jasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28, na severovzhodu okoli 30 stopinj Celzija. V soboto bo sprva sončno, več oblačnosti bo v vzhodnih krajih, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V soboto zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Popoldne bodo nastale posamezne plohe ali nevihte. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 16, ob morju 19, najvišje dnevne od 24 do 28, na Primorskem do 30 stopinj Celzija.

Opozorilo: Danes bodo še možne močnejše nevihte s krajevnimi neurji.

Obeti: V nedeljo in ponedeljek bo na zahodu večinoma sončno, več oblačnosti bo v vzhodnih krajih, kjer bodo občasno krajevne padavine. Pihal bo severni veter.

Vremenska slika: Nad Jadranom in severozahodnim Balkanom je plitvo območje nizkega zračnega tlaka, nevihtna fronta se pomika proti vzhodu. Od juga k nam doteka postopno bolj suh in malo hladnejši zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno, pojavljale se bodo plohe in nevihte, manj jih bo v krajih severno in vzhodno od nas. Popoldne se bo v sosednjih pokrajinah Italije in v severnem Jadranu delno zjasnilo. V soboto bo na Hrvaškem spremenljivo do pretežno oblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe. Drugod bo večinoma sončno, popoldne bodo nastale posamezne plohe ali nevihte, manj verjetne bodo v sosednjih krajih Italije ter ob Jadranu.

Biovreme: V četrtek zvečer in v noči na petek bo obremenitev občutilo veliko ljudi. Pojavljala se bo v obliki slabega počutje s povečanim notranjim nemirom, razdražljivostjo, z motnjami v spanju, potrtostjo in utrujenostjo. V petek popoldne bo vremenska obremenitev popustila. Le najbolj občutljivi bodo še imeli z vremenom povezane težave. V soboto vreme ne bo povzročalo večjih težav s počutjem.