Azijske borze neenotno

Tokio, 19. avgusta - Indeksi na borzah v Aziji nimajo enotne smeri. Vlagatelji so poskušali oceniti načrte ameriške centralne banke Federal Reserve za nadaljnje dvigovanje obrestnih mer v boju proti inflaciji, pri čemer so mešani podatki in različna mnenja visokih predstavnikov centralne banke vnesli malo jasnosti, poroča francoska tiskovna agencija AFP.