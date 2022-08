Po dveh letih se v Izolo vrača ribiški praznik

Izola, 19. avgusta - Na izolske ulice in trge se vrača ribiški praznik v obliki, ki je več kot pol stoletja privabljala v Izolo množice obiskovalcev. Začel se bo danes ob 19.30 s sprevodom Pihalnega orkestra Izola po Sončnem nabrežju do Velikega trga, morsko hrano, druge dobrote in različne vrste zabave pa bodo ponujali tudi v soboto.