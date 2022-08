Izidi EP v atletiki (2)

* Izidi: * končne odločitve (6): * moški: - 1500 m: 1. Jakob Ingebrigtsen (Nor) 3:32,76 2. Jake Heyward (VBr) 3:34,44 3. Mario García (Špa) 3:34,88 - višina: 1. Gianmarco Tamberi (Ita) 2,30 2. Tobias Potye (Nem) 2,27 3. Andrij Procenko (Ukr) 2,27 - kladivo: 1. Wojciech Nowicki (Pol) 82,00, izid sezone na svetu 2. Bence Halasz (Mad) 80,92 3. Eivind Henriksen (Nor) 79,45 * ženske: - 5000 m: 1. Konstanze Klosterhalfen (Nem) 14:50,47 2. Yasemin Csan (Tur) 14:56,91 3. Eilish McColigan (VBr) 14:59,34 - daljina: 1. Ivana Vuleta (Srb) 7,06 2. Malaika Mihambo (Nem) 7,03 3. Jazmin Sawyers (VBr) 6,80 - sedmeroboj: 1. Nafissatou Thiam (Bel) 6628 2. Adrianna Sulek (Pol) 6532 3. Annik Kälin (Švi) 6515 * kvalifikacije s slovensko udeležbo: * moški: - 800 m: 1. Jake Wightman (VBr) 1:45,94 2. Simone Barontini (Ita) 1:45,98 3. Gabriel Tual (Fra) 1:46,08 ... 31. Jan Vukovič (Slo) 1:48,88 - 400 m ovire: 1. Karsten Warholm (Nor) 48,38 2. Ludvy Vaillant (Fra) 48,52 3. Julien Watrin (Bel) 48,81 ... 18. Ian Matic Guček (Slo) 49,93 - palica: 1. Thibaut Collet (Fra) 5,65 . Rutger Koppellaar (Niz) 5,65 . Bo Kanda Lita Baehre (Nem) 5,65 . Oleg Zernikel (Nem) 5,65 ... 20. Robert Renner (Slo) 5,30 * ženske: - 800 m: 1. Natalija Krol (Ukr) 2:00,89 2. Lore Hoffmann (Švi) 2:01,16 3. Ekaterina Guliyev (Tur) 2:01,59 ... 16. Jerneja Smonkar (Slo) 2:03,24 26. Veronika Sadek (Slo) 2:04,57 30. Anita Horvat (Slo) 2:23,76 - 3000 m zapreke: 1. Luiza Gega (Alb) 9:30,93 2. Tugba Huvenc (Tur) 9:31,86 3. Alicja Konieczek (Pol) 9:33,54 ... 13. Maruša Mišmaš Zrimšek (Slo) 9:46,06 - kopje: 1. Liveta Jasiunaite (Lit) 61,85 2. Elina Tzengko (Grč) 61,28 3. Barbora Špotakova (Češ) 60,75 ... 7. Martina Ratej (Slo) 58,86