V Goriških Brdih začenjajo trgatev

Goriška Brda, 19. avgusta - V Goriških Brdih se je v četrtek s trgatvijo za osnovno vino za penine začela letošnja trgatev, medtem ko redno trgatev uradno začenjajo v prihodnjem tednu. Zgodnejša trgatev je posledica vročega in sušnega poletja in čeprav je trta relativno odporna na sušo, so jo prizadele ekstremne vremenske razmere, pravi direktor Kleti Brda Silvan Peršolja.