Vlada o gospodarskih temah

Ljubljana, 18. avgusta - Vlada je v luči energetske draginje, ki se napoveduje za jesen in zimo, sprejela nove ukrepe za najbolj ranljive posameznike in gospodinjstva, tokrat pa tudi za gospodarstvo. Obenem je začasno zadržala izvrševanje letošnjih proračunskih izdatkov in napovedala rebalans proračuna. Seznanila se je z več poročili.