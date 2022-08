Vlada ne podpira predlagane ustanovitve pokrajin

Ljubljana, 18. avgusta - Vlada ne podpira predlogov državnega sveta o ustanovitvi pokrajin. Ti namreč spreminjajo in rušijo celotni sistem državne uprave, kot jo poznamo v tem trenutku, so na vladi zapisali v obrazložitvi. Vlada ocenjuje, da je nujna krepitev institucij regionalnega razvoja, ki jih že imamo in bi lahko opravljale razvojno funkcijo regij in pokrajin.