Newyorške borze uvodoma v rdečem

New York, 18. avgusta - Indeksi na newyorških borzah so se v uvodu današnjega trgovanja spustili pod sredine zaključne vrednosti. Na razpoloženje vlagateljev še naprej vplivajo v sredo objavljeni najnovejši podatki o trgovini na drobno v ZDA, katere obseg je ostal pri 682,8 milijarde dolarjev. Ekonomisti so na drugi strani napovedovali rahel dvig.