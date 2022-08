V najrevnejših državah proti covidu-19 polno cepili polovico prebivalcev

Ženeva, 18. avgusta - V najrevnejših državah so proti covidu-19 z dvema odmerkoma cepili polovico prebivalcev, so danes sporočili iz Gavija, javno-zasebne zveze za cepiva in imunizacijo. Pozdravili so dosežen napredek pri zmanjšanju razkoraka pri dostopu do cepiv proti covidu-19, a opozorili, da pandemija še ni premagana.