Za sindikate predlagane spremembe zakona o dohodnini korak v pravo smer

Ljubljana, 18. avgusta - Predlagana novela zakona o dohodnini je korak v pravo smer, so prepričani v Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) in Konfederaciji sindikatov javnega sektorja Slovenije (KSJS). Vseeno novela potrebuje še nekatere izboljšave, kot je ponovni dvig stopnje obdavčitve od dohodka iz kapitala in iz oddajanja premoženja v najem.