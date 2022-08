Gozdni požari Moskvo ovili v dim

Moskva, 18. avgusta - Moskvo je danes prekril oblak dima, ki so ga povzročili požari približno 250 kilometrov jugovzhodno od ruske prestolnice. Z ognjenimi zublji v regiji Rjazan se bori več sto gasilcev in več letal, moskovski župan Sergej Sobjanin pa je dejal, da so na prizorišče požara tudi iz prestolnice poslali pomoč v obliki ljudi in opreme.