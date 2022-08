Pomurje pokleknilo na prvi oviri kvalifikacij lige prvakinj

Murska Sobota, 18. avgusta - Nogometašice None Pomurja Beltincev so odigrale polfinalno tekmo prvega kvalifikacijskega turnirja za ligo prvakov. V Murski Soboti so slovenske prvakinje izgubile proti Shelbournu z 0:1 (0:1). Pomurke bodo tako v nedeljo igrale le še tolažilno tekmo za tretje mesto v skupini proti armenski Hayasi.