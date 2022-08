V kovčkih z dražbe na Novi Zelandiji posmrtni ostanki otrok

Auckland, 18. avgusta - V kovčkih, ki jih je družina iz Aucklanda kupila na dražbi predmetov iz enega od skladišč v tem največjem novozelandskem mestu, so bili posmrtni ostanki dveh otrok, starih med pet in deset let, je danes sporočila novozelandska policija. Obljubili so, da bodo našli odgovorne, poroča francoska tiskovna agencija AFP.