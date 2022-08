Predsedniško kandidaturo napovedal predsednik stranke Nova socialdemokracija Andrej Magajna

Ljubljana, 18. avgusta - Predsedniško kandidaturo je na današnji tiskovni konferenci napovedal predsednik stranke Nova socialdemokracija Andrej Magajna. Kandidiral bo s podporo neparlamentarne stranke Nova socialdemokracija in 3000 podpisi volivcev. Dejal je, da so ključni problemi v Sloveniji demokratični deficit, nedelovanje nadzornih institucij in korupcija.