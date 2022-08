Finska premierka zaradi videoposnetka z zabave tarča kritik

Helsinki, 18. avgusta - Finska premierka Sanna Marin je bila deležna številnih kritik po razkritju videoposnetka z zabave, na katerem je videti, kako pleše in se zabava, v ozadju pa je slišati ljudi, ki kričijo o kokainu. Marinova se je danes na kritike odzvala in branila svojo pravico do uživanja prostega časa, poroča spletni portal Politico.