Estonija zaostrila pogoje za vstop ruskih državljanov

Tallinn, 18. avgusta - V Estoniji so danes začele veljati omejitve pri vstopu v državo za ruske državljane, ki jih je Talin uvedel zaradi ruske invazije v Ukrajini. Estonija je državljanom Rusije prenehala izdajati vizume in prepovedala vstop Rusom z vizumi v turistične, poslovne, športne in kulturne namene, izdanimi v Estoniji, poroča nemška tiskovna agencija dpa.