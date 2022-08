Koper, 18. avgusta - Koprski policisti so v sredo zvečer obravnavali 38-letnega kolesarja, ki je med kolesarjenjem po Vojkovem nabrežju grozil in tolkel z verigo. Odredili so mu preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal 0,82 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka. Izdali so mu plačilni nalog, so sporočili s Policijske uprave Koper.