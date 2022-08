Na Ljubljanski borzi dopoldne rast SBI TOP

Ljubljana, 18. avgusta - Na Ljubljanski borzi se indeks SBI TOP giblje v zelenem in je dobro tretjino odstotka nad izhodiščem. Promet je razmeroma skromen. Največ se trguje z delnicami Cinkarne Celje, ki se cenijo, po prometu pa sledijo Krkine delnice, ki imajo v indeksu največjo težo in so doslej izgubile 0,81 odstotka.