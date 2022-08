Nemčija verjetno ne bo dosegla ciljev glede zalog plina

Berlin, 18. avgusta - Nemčija skoraj zagotovo ne bo dosegla vladnega cilja 90-odstotne napolnjenosti skladišč plina do 1. novembra, je ocenil predsednik nemške zvezne agencije za omrežje Klaus Müller. Cilj napolnitve skladišč do 85 odstotkov do 1. oktobra medtem ni nemogoč, je pa ambiciozen. Ob tem je opozoril, da sta pred Nemci najmanj dve stresni zimi.