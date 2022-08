Demokracija o civilni družbi (18. 8.)

Ljubljana, 18. avgusta - Matevž Tomšič v komentarju Pomen civilne družbe (za zmago na volitvah) piše o civilni družbi. Leva in desna politična opcija civilni družbi pripisujeta velik pomen. A bo morala desna stran vzpostaviti civilnodružbeno zaledje, saj bo brez tega težko dosegla zmago na naslednjih volitvah. Za to pa bo potrebna idejna in kadrovska osvežitev, piše avtor.